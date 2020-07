Tre perle per Sarri

Nonostante lui sostenga che i suoi giocatori neanche sapessero della vittoria precedente della Lazio sul Torino, Maurizio Sarri sa benissimo che i biancocelesti non mollano e che i suoi stanno pian piano ritrovando la condizione fisica, come dimostra il 3-1 di Marassi di ieri sera. Il Genoa non c'era, vero, ma la Juventus è apparsa in crescita come squadra e come singoli. A proposito di singoli si vedano i tre gol spettacolari di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Però la Lazio è lì, sempre con lo stesso carattere di chi cerca la vittoria fino all'ultimo minuto ed è capace di riprendersi dallo svantaggio, anche senza Inzaghi in panchina. Nota dolente, la prossima partita non ci saranno Immobile e Caicedo squalificati. Di tutto questo parliamo con Roberto Perrone e Nanu Galderisi.



Oggi in campo Inter-Brescia e SPAL-Milan con Ibra a disposizione di Pioli. Nel frattempo, si continua a parlare di mercato, tra le varie proroghe di contratti e situazioni ormai definite come quella di Hakimi che ha siglato un quinquennale con l'Inter e Mkhitaryan che lascia l'Arsenal e si accasa alla Roma. Commentiamo le ultime notizie col procuratore Fabio Parisi. Siccome anche il mercato della palla a spicchi è molto vivace (vedi Datome a Milano e coach Repesa che sbarca a Pesaro in yacht) abbiamo convocato anche Mario Boni.