Messi vince a casa Ronaldo

Alla fine, questo ennesimo episodio della saga Messi-Ronaldo lo vince l'argentino. Un po' perchè il suo Barcellona a Torino vince 2-0, un po' perchè CR7 da casa inciampa sulla buccia di banana del negazionismo, dubitando su Instagram dell'affidabilità dei tamponi, quei maledetti tamponi che lo hanno tenuto lontano dal campo. Perchè alla Juve Cristiano manca, lui come Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, tutti indisponibili. A dire il vero manca ancora anche il disponibile Dybala, ieri impalpabile. Chiesa e Kulusevski assolti da qualcuno per inesperienza europea. E poi c'è il povero Morata che segna tre gol, ma in questo momento non ha un buon rapporto col fuorigioco. Un po' di preoccupazione è legittima, come ci conferma il tifoso Massimo Zampini. E poi c'è la Lazio rimaneggiata in 11 uomini che sfiora la vittoria a Bruges, senza alcuni dei migliori come Immobile e Luis Alberto fermati dai tamponi Uefa. Alla fine è 1-1, ma viste le condizioni, bene così. Anche di questo parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello sport.



Altri due ex giocatori hanno avuto una serata di Champions migliore di quella di Pirlo, con le rispettive squadre. Parliamo di Solskjaer che ha vinto 5-0 contro il Lipsia col suo United e poi di Lampard, 4-0 del suo Chelsea sul Krasnodar. Convocato dall'Inghilterra Stefano Boldrini della Gazzetta dello sport.