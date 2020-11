Juve agli ottavi, Lazio a un passo

Ci è voluto il solito Morata per togliere Pirlo dall'imbarazzo del pigro 1-1 che stava uscendo dall'Allianz Stadium contro lo stesso Ferencvaros che la Juve aveva travolto con 4 gol appena tre settimane fa. Un pasticcio della difesa bianconera regala il vantaggio agli ungheresi, ci mette la toppa Ronaldo, ma la squadra continua ad essere lenta e Dybala continua a non essere all'altezza. Meno in salita la partita della Lazio contro lo Zenit avviata da un gran gol di Ciro Immobile dopo meno di tre minuti di gioco. Finisce 3-1 e gli ottavi sono a un passo per Simone Inzaghi. Intanto, questa sera, l'Inter deve vincere a San Siro col Real Madrid se vuole ancora sperare che il suo percorso in Champions continui. Di tutto questo parliamo con Giancarlo Marocchi, Riccardo Trevisani e Filippo Maria Ricci.