Stop Lazio e Inter, la Juve ringrazia

Dopo la bella prova contro la Sampdoria, torna la Pazza Inter che in casa, contro il Sassuolo subisce la rimonta sul 3-3. Stessa sorte, ma in trasferta, tocca alla Lazio, dapprima in vantaggio di due gol, ma che poi si fa addirittura battere 3-2 dalle furie atalantine che ormai "non hanno nemmeno più bisogno di un allenatore", come ammette lo stesso Gasperini. Insomma, tutti i gol che non sa segnare la Juve, li segnano le altre per lei. Ne parliamo col direttore del Corriere dello sport Ivan Zazzaroni.



Contro la Samp dell'ex Ranieri, Dzeko spazza sotto il tappeto la polvere di una Roma circondata da tanti dubbi sul futuro societario. La sta seguendo da vicino Matteo Pinci di Repubblica.



Con Carlo Pernat parliamo dei movimenti di mercato in casa Ducati. Dopo l'addio di Petrucci che proprio oggi si accasa in KTM, a far parlare è il giallo sul contratto di Dovizioso e quel fantasma del ritorno alle corse di Jorge Lorenzo, vecchio pupillo di Gigi Dall'Igna.