La LuLaInter c'è!

La delusione dell'eliminazione in Coppa Italia è presto dimenticata grazie al 2-1 con cui l'Inter si impone sulla Sampdoria. I tifosi interisti possono sorridere davanti alla buona prestazione vista per un'ora di gioco, per il ritorno di Lukaku e Lautaro, per la condizione di Eriksen e per il ritrovato ottimismo di Conte sulla lotta scudetto. Unica nota negativa il calo fisico col passare dei minuti (fisiologico in questo momento) e il gol preso che ha lasciato la partita in bilico fino alla fine. Ma tutto è più dolce soprattutto se si pensa che la nemica numero uno, ossia la Juventus è in difficoltà (la vedremo stasera col Bologna). Resta da capire come ritroveremo la Lazio, in campo mercoledì contro l'Atalanta. Già, l'Atalanta. Lei sì che è bella come prima, 4-1 al Sassuolo, come se nulla fosse successo. E stasera, oltre alla Juve, è il turno di Lecce-Milan e Fiorentina-Brescia. Di tutto questo abbiamo parlato con i convocati Franco Ordine, Fabrizio Biasin e Cristiano Gatti.