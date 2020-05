Il Parma "si ritira"

Mentre la Bundesliga è iniziata, con gli occhi di tutto il mondo puntati addosso (di questo show con tribune vuote e abbracci vietati parliamo con Antonio Dipollina), in Serie A la confusione regna ancora sovrana. Oggi doveva essere il giorno della ripresa degli allenamenti collettivi, ma la spaccatura consumatasi in Lega Serie A venerdì sulla questione dei ritiri obbligatori delle squadre, ha portato alla mancata ratifica del protocollo. Risultato, ci si allena ancora singolarmente, in attesa di emendare ancora il testo. Eppure c'è una squadra che è andata dritta per la propria strada e oggi ha iniziato ritiro e allenamenti: si tratta del Parma del ds Daniele Faggiano che a Tutti convocati è stato chiaro sul tema: "Noi eravamo pronti, ci siamo adeguati al protocollo e siamo partiti".