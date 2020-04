"In campo" con Okaka e Guidolin

Come se la passano in questo periodo i calciatori? Per avere un'idea siamo andati a casa di Stefano Okaka, attaccante del'Udinese che ci racconta come sta vivendo questo periodo, le sue speranze di tornare in campo e cosa attende i calciatori da un punto di vista di recupero fisico dopo questo lungo stop. Alla nostra chiacchierata si aggiunge un grande ex dell'Udinese, il tecnico Francesco Guidolin, grande appassionato di ciclismo e in piena astinenza da bici "I rulli in casa non mi piacciono, faccio yoga con mia moglie, ma ci rifaremo".

Non si litiga solo nel calcio. La Fipav due giorni fa ha annunciato lo stop dei campionati di volley e i due presidenti di Lega maschile e femminile hanno rassegnato le dimissioni: "Decisione legittima, ma non siamo nemmeno stati convocati". Ne convochiamo uno noi, per farci raccontare di questa spaccatura nel mondo della pallavolo: con noi Diego Mosna, ormai ex presidente Lega maschile e presidente Trentino Volley. Si unisce alla chiacchierata un altro grande sportivo italiano, Salvatore Sanzo, già medaglia olimpica nella scherma e attualmente presidente CONI Toscana e Segretario generale Federazione Canoa-Kayak.