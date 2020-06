Stadi e abbonati di cartone

Anche la Lazio come il Borussia Moenchengladbach offre ai propri tifosi la possibilità di sostituirsi sugli spalti con un cartonato. Idea carina sì, ma bastano soluzioni del genere a placare la rabbia degli abbonati che hanno perso dei soldi? Lo stesso Gravina non scarta l'ipotesi di una graduale, parziale riapertura degli stadi ai tifosi, ma anche questo, di questi tempi, è una magra consolazione. Di questo e di altro parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello sport che in questi giorni approfondisce nelle sue pagine proprio il tema degli stadi senza pubblico e degli abbonati scontenti.



A proposito di scontenti, possono dirsi tali anche i tifosi della Roma che fino a qualche mese fa sognava la ribalta societaria con il magnate Friedkin, ad un passo dal chiudere la trattativa per la cessione del club con Pallotta. Con la pandemia, la società Capitolina si è svalutata e la trattativa si è arenata. Compaiono altri nomi, come quello di Da Grosa, Pallotta cerca altri acquirenti, ma le opportunità non sono molte. L'imprenditore di Boston accetterà l'offerta (al ribasso) di Friedkin allora? Ne parliamo con Marco Bellinazzo e col tifoso giallorosso Fabrizio Roncone.