Da Carlo l’inglese al Clasico blindato: sezione affari esteri

Mentre si aspetta solo l’ufficialità per l’ingaggio di Carlo Ancellotti da parte dell’Everton (e che ingaggio: si parla di 11,5 milioni lordi a stagione), una Barcellona blindata attende Barca-Real che arrivano al Clasico appaiate in classifica. Ma il pre-partita è dominato da questioni politiche e di ordine pubblico, con i giornalisti - tra cui Filippo Maria Ricci con cui parliamo - già all’interno dello stadio diverse ore prima della gara. Poi tra gli altri convocati di giornata Nicola Roggero, per uno sguardo alla situazione inglese e Mario Ielpo che parla delle sue tre squadre del cuore: Lazio, Cagliari e Milan.