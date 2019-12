La Lazio sul treno scudetto

Può sognare in grande dopo otto vittorie consecutive, con una condizione fisica stratosferica e l'obiettivo del primo trofeo stagionale in palio: domenica a Ryiad finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus (ore 17.45). Così il momento della Lazio, di cui parliamo con Massimo Mauro e con un supertifoso come F rancesco Pannofino, doppiatore di star come George Clooney e Denzel Washington.

Poi tutti al Bar Tur con Bartoletti e Turrini.