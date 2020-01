Italiane, facciamo i conti

Con Marco Bellinazzo del Sole24Ore negli uffici finanziari dei club italiani. Per scoprire che l’Inter brucia le tappe, che la Lazio è vicina al limite delle sue possibilità di sviluppo e che il Milan non interessa al Gruppo Arnault. Poi focus sul Napoli che non ha ancora depositato il bilancio ma è il club più virtuoso, in controtendenza rispetto a quello che succede in campo (tutti i dubbi di Boris Sollazzo).