Agnelli, Atalanta e quella nuova Champions...

Dopo le parole di Zhang, fanno discutere anche quelle di Andrea Agnelli, suo compagno di palco al Business of Football Summit organizzato a Londra dal Financial Times. Roma fuori e Atalanta dentro. Giusta una Champions League così? Il discorso era molto più ampio, ma tanto basta per provocare lo sdegno degli ambienti bergamaschi. Ne discutiamo anche noi insieme a Mister Stefano Colantuono e a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore.



Anche le classiche del ciclismo di primavera saltano: annullate Milano-Sanremo, Giro di Sicilia e Tirreno-Adriatico. Ancora un altro ingranaggio dello sport che si ferma. Ne parliamo con Pier Bergonzi, direttore di Sportweek e vicedirettore Gazzetta.



Anche il tennis ha le sue nuove regole per prevenire i contagi. Un esempio? Stop ai raccattapalle che raccattano anche gli asciugamani dei tennisti. Una novità che per Paolo Bertolucci andrebbe mantenuta anche ad emergenza superata.