Il titolo dello scandalo

“Black Friday” con le immagini di Lukaku e Smalling a rappresentare Inter-Roma, partitissima di domani sera. Un gioco di parole e una immagine molto lontana, addirittura di segno opposto, da quello che spesso si respira negli stadi. Ma tanto basta per scatenare un putiferio mediatico. Abbiamo convocato Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano romano per farci spiegare il suo senso di questo titolo.



Dalla carta al campo con Mister Francesco Guidolin che ci dice la sua sulle sfide incrociate tra le romane Lazio e Roma, e le due prime della classe Inter e Juve.



Poi negli Stati Uniti da Simone Sandri per farci raccontare di quella schiacciata fantasma di Harden in San Antonio-Houston che sa tanto di "caso Var" all'italiana.