AtalantAttack

L'Atalanta apre la 33^ giornata con un sonoro 6-2 al povero penultimo Brescia e si porta per una notte al secondo posto in classifica, mai successo a questo punto della stagione. Non stupiscono invece quei 93 gol stagionali che testimoniano la vocazione all'attacco della squadra di Gasperini. Solo il Bayern in Europa ha fatto meglio con i suoi 100 gol. Intanto stasera scendono in campo anche la Juve contro un Sassuolo in formissima e la Lazio, chiamata (soprattutto da Lotito) a riscattarsi dagli ultimi deludenti risultati. Ne parliamo con bomber Dario Hubner.

Nonostante il basket italiano sia fermo da un po', l'estate della palla a spicchi è comunque movimentata soprattutto per quanto riguarda il mercato e il format in continuo cambiamento tra squadre che si defilano (Cremona e Pistoia), indecise (Roma) e in attesa (Torino). A proposito di Torino, tra i nuovi proprietari figura il coach turco dell'Efes Ataman. Di tutto questo parliamo con Attilio Caja, tecnico di Varese che ha appena accolto tra le sue file il vecchio Scola.