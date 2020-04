Commisso: "Tagli stipendi? Calciatori facciano la loro parte"

Si fa sentire come sempre molto chiaramente Rocco Commisso, anche dagli States. In diretta con Tutti convocati, il Presidente della Fiorentina, tra le tante cose, è intervenuto sul delicato momento che il calcio italiano sta vivendo da un punto di vista economico: "Nel caso della Fiorentina, a gennaio abbiamo speso oltre 70 milioni. Ci sono squadre come Juve, Lazio, Roma che se guardi i loro conti, la valutazione nei mercati pubblici hanno perso valore, il mondo è cambiato e può cambiare da un giorno all'altro, l'ho visto in passato con le Torri Gemelle". Poi la sua opinione sul tema del giorno, la guerra degli stipendi che si sta consumando tra Assocalciatori e Lega Serie A: "Quello che la Lega ha proposto io lo vedo molto giusto, sull'esempio della Juventus. La Juve avrà oltre 90.000 milioni di euro di risparmio. Il costo maggiore sono i giocatori, se non fanno la loro parte si rovinano loro stessi, non si può andare avanti. Noi abbiamo fatto la nostra parte come proprietari della Fiorentina, abbiamo perso decine di milioni di dollari in questi mesi".