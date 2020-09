Didattica a distanza. Tar Piemonte: non boccia un ragazzo per aver partecipato con poco interesse

Di fronte al computer per la didattica a distanza durante il lockdown il ragazzo ci era stato, ma aveva mostrato scarso interesse. Sommato a qualche insufficienza, lo studente, un undicenne di Saluzzo, a fine anno era stato bocciato. Ora il Tar del Piemonte lo ha riammesso alla seconda classe della secondaria di primo grado (ex medie) perché - ha spiegato - non si può bocciare uno studente per "la scarsa partecipazione alle attività didattiche in via telematica".