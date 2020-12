Scuola a luglio? Donazzan ai sindacati: "Dipendenti pubblici non toccati dalla crisi, chiedo loro uno sforzo"

Prolungare le lezioni fino a luglio: una proposta contenuta nel nuovo piano per la scuola presentato alle Regioni dalla ministra dell'Istruzione Azzolina.

"L'avevo già proposto l'anno scorso" - dice a Tutti a scuola l'assessore regionale all'istruzione del Veneto, Elena Donazzan. "A maggio il picco stava scendendo e avevo proposto di usare tutto giugno e anche luglio per recuperare. Non ho avuto neanche una risposta". I sindacati si sono detti contrari a qualsiasi prolungamento del calendario scolastico. "I sindacati dovrebbero ricordare che qui c'è un'unica grande famiglia di chi non è toccato da questa crisi e sono i dipendenti pubblici. Chiedo a loro il massimo dello sforzo".