Se anche il Nord diventa Terra dei fuochi - di Raffaella Calandra

In Lombardia, nel 2018 gli incendi in capannoni e aree di stoccaggio sono stati 63, la maggior parte in impianti di trattamento degli scarti. Sono i dati, che siamo in grado di anticiparvi, inviati dall'Arpa alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti. 11 i roghi in veneto, 4 quelli dei primi mesi del 2019. Negli ultimi cinque anni, sono aumentati anche nel Lazio (20), concentrati quasi del tutto nella provincia di Roma. Il più delle volte le fiamme partono dai siti di trattamento dei rifiuti, ma ci sono anche aree del Paese - come la Puglia - dove invece avvengono soprattutto a bordo strada o in cave abbandonate. Dietro gli incendi, le difficoltà di una filiera bloccata - con la chiusura dei mercati asiatici - ma anche i forti interessi di un business "che è come oro e frutta più della droga", per dirla con alcune intercettazioni di un'inchiesta della Procura di Milano.