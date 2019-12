Natale in mostra - di Adriana Fracchia

Se il 2019 è stato l'anno di Leonardo da Vinci il suo genio resterà a dominare i primi mesi anche dell'anno nuovo delle mostre italiane. E' già boom di visitatori per la sala delle assi a Milano così come le Gallerie Leonardo al museo della Scienza e della tecnica, sempre a Milano, dedicate a Leonardo ingegnere ed umanista. Ma per chi vuole trascorrere le feste nelle città d'arte c'è molto altro da scoprire: il 2020 sarà l'anno di un altro grande, Raffaello Sanzio. Canova, il giapponismo, impressioni d'oriente, arte, scultura e tutto quel che c'è da scoprire nell'appuntamento ormai consueto di radio24 con Natale in mostra.