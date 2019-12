Economia della montagna, un anno dopo Vaia - di Anna Marino

Radio24 avrà il suo albero di Natale in Val di Fiemme. In occasione del Reportage di Radio 24 dal titolo "Economia della montagna, un anno dopo Vaia" in onda domenica 22 dicembre alle ore 8.15 è stato adottato un albero della campagna lanciata per la riforestazione in crowdfunding www.wownature.eu lanciato da Etifor a fine 2018 per permettere a cittadini e aziende di adottare alberi per ridare vita alle aree boschive danneggiate o compromesse. Sul sito è stata lanciata anche una campagna di adozione per le zone colpite dalla tempesta Vaia. A un anno dal ciclone, cittadini e aziende da tutta Italia hanno già adottato, nella sola Val di Fiemme (divenuta il simbolo dei danni di Vaia), 40.000 alberi tra larici e abeti. In vista del Natale, è stato deciso di di "rinverdire" la campagna proprio in Val di Fiemme, dando la possibilità di adottare un albero sul portale come regalo per chi ha a cuore la natura e il patrimonio forestale: "A Natale metti un albero sotto l'albero".

Anche Radio24 avrà il suo albero di Natale e torna a raccontare la Val di Fiemme: Reportage domenica 22 dicembre alle 8.15 a cura di Anna Marino.