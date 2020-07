Melog Home Edition: Cattivi scienziati, pessimi comunicatori?

L'immagine che la scienza e soprattuto gli scienziati, virologi, epidemiologi e via dicendo, hanno dato in questi mesi difficili non è stata delle migliori. Non solo per le inevitabili opinioni divergenti, persino auspicabili, ma per la confusione che la comunicazione scientifica ha creato nell'opinione pubblica, degenerando in alcuni casi in vere e proprie risse verbali. Colpa delle dinamiche mediatiche e social, della fragile tenuta del rigore dei ricercatori davanti a una telecamera o a un microfono? O per precise strategie di una parte della comunità scientifica che ha interesse nel far palrare di sé?

Interviene Enrico Bucci, biochimico, autore del libro "Cattivi scienziati. La pandemia della malascienza"