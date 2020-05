Melog Home Edition: le donne dopo il Covid

Tra le innumerevoli conseguenze sociali ed economiche del

contagio da Coronavirus sta emergndo in modo sempre più netto che il lockdown ha riportato molte donne a svolgere per necessità ruoli tradizionali sacrificandosi più degli uomini per affrontare situazione di emergenza. Un passo indietro che la crisi conomica potrebbe non rendere reversibile. Interviene Azzurra Rinaldi, docente di docente di Economia Politica alla Università di Roma Unitelma Sapienza, promotrice dell'iniziativa #DATECI VOCE nata per chiedere l'applicazione delle leggi sulla parita' di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese, a cominciare dalla Task Force per la ricostruzione voluta da Giuseppe Conte.