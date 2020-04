Melog Home Edition: Come affronteranno gli italiani la "fase 2"?

Come si comporteranno gli italiani quando le rigide restrizioni anticontagio

verranno allentate per permettere di riprendere le attività lavorative e in certa misura, sociali?

Siamo pronti e disposti a vivere la nostra quotidianità a due metri gli uni dagli altri? Come si può configurare questa fase 2 tra libertà e rischio salute?

Intervengono Gilberto Corbellini, filosofo e storico della scienza e Andra Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano.