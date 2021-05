Storia di Raffaele Favero: puntate 41-45

Raffaele Favero nasce nel 1945 in provincia di Como e si trasferisce ancora bambino a Milano, con la famiglia. Studia, si diploma, si iscrive all'università e conduce una vita ordinaria, fino a quando nel 1967 decide di partire per l'Oriente. India, Afghanistan e Pakistan in un itinerario intrapreso alla scoperta di sé. Qui Raffaele si converte all'Islam. Quando torna a Milano conosce Jill, una ragazza australiana con la quale condivide lo stile di vita e la passione per l'oriente. Se ne innamora e la sposa. Dopo aver viaggiato a lungo la coppia si trasferisce in Australia. Ciononostante, Raffaele non mette radici. Continua a sperimentare mestieri e a girare il mondo, fin quando nel 1980 torna in Afghanistan per combattere contro le truppe sovietiche. L'epistolario di Raffaele Favero ha vinto il Premio Pieve Saverio Tutino 2005, ed è un libro: "Rafiullah"/Raffaele Favero, ed. Terre di Mezzo.