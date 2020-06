Senza smettere di imparare

Lucio fa parte di una piccola comunità di lingua croata che si trova in Molise e ci racconta delle vacanze studio trascorse in Croazia per approfondire la lingua e la cultura di quel Paese. In particolare, ricorda l'agosto del 1969 quando soggiornò a Zara, tra calette dal mare cristallino, bellissime ragazze del luogo e la competizione con altri studenti austriaci e ungheresi. Nella seconda parte, c'è invece la storia di Jazmine Hughes e di come sia stato difficile imparare a nuotare in età adulta e vincere le proprie paure legate all'acqua. Dai diari della ripartenza: una caduta da cavallo, una vertebra rotta, alcuni interventi chirurgici e, finalmente, l'inizio di una nuova vita. In chiusura la storia seriale di Silvia, giornalista minacciata e insultata per aver smontato la bufala delle scie chimiche.



Playlist

Time of the Season - The Zombies

Island In The Sun – Weezer

Gotta Learn How to Dance - The Fatback Band

Do It Again - Steely Dan

Swimmers - Zero 7 feat. Jem Cooke

Will to Live - Ben Harper