Ricominciare in un altro mondo

A volte si scappa lontano da una situazione non più sostenibile; a volte si viene portati via. È questo il caso di Judit, una giovane donna argentina che, a 13 anni, ha dovuto lasciare il suo Paese per trasferirsi in Italia con la sua famiglia, in cerca di fortuna. Ancora oggi si chiede come sarebbe stata la sua vita se fossero restati là, invece che venire qua. Sicuramente Judit ha dovuto ricominciare, non senza fatica.

La seconda storia di oggi arriva invece dal Giappone, dove da secoli si perpetua il fenomeno degli evaporati: persone che da un giorno all'altro spariscono nel nulla, per fuggire ai problemi della quotidianità.

In chiusura di puntata, inizia oggi una nuova storia seriale dedicata alla gola: una ex anoressica diventata cuoca ci racconta il suo percorso verso la salvezza.



Playlist

New World Towers - Blur

Home Again - Michael Kiwanuka

Another World - Joe Jackson

Japan - Tycho, Saint Sinner

How to disappear - Lana Del Rey

Change - Tears For Fears