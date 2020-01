Befana, avarizia e storie di epifanie: apparizioni che cambiano la vita

Nell'immaginario collettivo la Befana è una vecchietta un po' rancorosa che porta il carbone ai bambini che non hanno fatto i bravi. Per questo, l'avarizia è il vizio attorno al quale si dipana la puntata di oggi. Un'avarizia non solo materiale, ma a volte anche sentimentale, la mancanza di empatia. Oggi, però, è anche l'Epifania che, nel senso cristiano del termine, vuol dire apparizione, rivelazione. In entrambe le storie di oggi c'è tutto ciò: povertà, aridità e poi, a seguito di un incontro che cambia la vita, la rivelazione. La prima storia è quella di Luca e del suo incontro speciale in una notte di settembre, a Marrakesh. La seconda è quella di David e Zippi, innamoratisi ad Auschwitz, ritrovatisi dopo 72 anni. Per parlare di epifanie, sentiamo il professor Stefano Grossi, Docente di etica della Facoltà Teologica dell'Italia Centrale, direttore dell'istituto superiore di scienze religiose della Toscana. Inizia oggi una nuova storia seriale, dedicata all'ira.



