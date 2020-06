Le storie di oggi sono dedicate a medici di frontiera. Lo è Silvia, medico di famiglia in Sicilia, che si è messa a disposizione delle Usca (unità speciali di continuità assistenziale) per assistere a domicilio i pazienti Covid 19. La seconda storia di oggi è quella di Leonid Rogozov, medico chirurgo che, trovandosi in condizione di emergenza e in un luogo estremo, si è operato da solo. In chiusura prosegue la storia seriale di Silvia, giornalista vittima di insulti e minacce per aver firmato un pezzo che smentiva la teoria delle scie chimiche.



Playlist

Time To Give - White Lies

Suicide Is Painless - The Mash

New Frontier - Donald Fagen

Goodbye - Apparat

Your Hero Is Not Dead - Westerman

Walk Up - Meklit Hadero