Barra dritta

Accadde 29 anni fa. Il 10 aprile del 1991, alle ore 22.25, al porto di Livorno, il traghetto passeggeri "Moby Prince" della compagnia Navarma appena partito con direzione Olbia e la petroliera Agip Abruzzo all'àncora nella rada del porto entrano in collisione. La prua del traghetto squarcia una delle cisterne del greggio trasportato dalla petroliera e si scatena un incendio. Nessuna vittima sulla Agip Abruzzo; tragico il bilancio del Moby Prince: delle 141 persone a bordo, 65 membri dell'equipaggio e 76 passeggeri, vi è un solo superstite.

Ma prima di questa storia drammatica, c'è quella di Aldo, un ascoltatore che ci racconta di quella volta che andò a trovare la fidanzata in Sardegna grazie a un passaggio in "navestop".

E infine, i diari dalla quarantena e la storia seriale di Anna Maria.



Playlist

Catch The Wind - Donovan

Walking Back To Georgia - Jim Croce

Unstoppable - Superfood

Cruise - David Gilmour

Boat Song - Wood Kid

Breathe - Midge Ure