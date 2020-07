Accordi matrimoniali

Sicilia, anni Sessanta: nelle lettere che Tony ha condiviso con noi si legge la storia di come, tramite corrispondenza, il nostro ascoltatore abbia intrattenuto un fitta corrispondenza con la sua futura suocera per ottenere il permesso di frequentare e poi sposare la figlia. Nella seconda parte, invece, c'è l'incredibile storia di Piera Aiello, che ha vissuto per quasi trent'anni sotto un'altra identità per scampare alla vendetta della mafia.

In chiusura la storia seriale dedicata ad Antonina Azoti.

