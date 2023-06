ITS Meta, la moda in Toscana

A settembre i corsi diventeranno ben 10, pronti ad accogliere fino a 300 studenti, suddivisi in diversi punti della Toscana: Scandicci, Prato, Lucca, Piancastagnaio, Grosseto e Capannori. L'ITS Mita (MITA sta per made in Italy Tuscany Academy), secondo nella classifica Indire nella categoria tecnico di sviluppo del prodotto, lavora a contatto con oltre 300 aziende del settore tessuti, moda, pelletterie ed accessori.

Il costo è di mille euro sui due anni, ma l'ITS fornisce supporto economico alle spese per l'alloggio, in attesa di avere un campus tutto suo. Test d'ingresso da affrontare solo nel caso in cui le richieste fossero di più dei posti disponibili. Intanto conviene fare la preiscrizione.

Ci racconta come è arrivato al Mita, Kris Trashani, uno studenti di 24 anni, e ci spiega più nel dettaglio quali figure vengono formate la direttrice generale Antonella Vitiello.