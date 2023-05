ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione di Torino

Prosegue il nostro viaggio negli ITS Academy, i percorsi biennali post diploma che formano i tecnici di cui le nostre aziende hanno bisogno. In questa puntata siamo a Torino, all' ICT - ITS Piemonte. Due anni di formazione totalmente gratuiti per diventare tecnici specializzati di informatica e cybersecurity, grazie al contributo della regione Piemonte. Primo nella classifica Indire nel corso di security specialist. L'ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha nella sua Fondazione l'università di Torino, il Politecnico di Torino, la scuola secondaria ITIS Pininfarina. E può contare anche sull'appoggio di importanti aziende.

Ci racconta la sua esperienza Gonzalo Leguizamon, studente di 25 anni, e ci spiega quali corsi poter seguire il coordinatore didattico, Alessandro Artale.