ITS Archimede di Siracusa, per lavorare nel mondo del turismo

Quattro corsi nell'ambito delle Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali turismo in Sicilia: hospitality management, food and wine tourism, restauro 4.0, destination marketing. E dove se non in Sicilia formare personale altamente qualificato destinato a lavorare nel mondo dell'accoglienza? Siamo all'ITS Academy, Fondazione Archimede di Siracusa. 160 studenti, mille ore in aula e mille in azienda. Il direttore generale Giovanni Dimauro ci racconta come si studia e dove poi vanno a lavorare gli studenti e le studentesse diplomati. Giorgia Brullo, 20 anni, di Palazzolo Acreide, ha conseguito il diploma ITS di tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive nell'ultima sessione di esami con 100 e lode ed ora è stata assunta nell'hotel in cui ha svolto il tirocinio.