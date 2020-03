"Noi siamo un'eccezione"

Tommy e suo padre viaggiano in treno mentre signore moleste discutono ad alta voce. Dalle mucche e il Parmigiano dell'Emilia passano in Liguria a visitare il favoloso Castello Mackenzie, progettato da Gino Coppedè come un eclettico edificio immaginato per stupire. Qui incontrano Matteo Cambi che parla dell'asta "Fuori dall'ordinario". A Savona vanno a trovare Alessio Ferrario che raccoglie, come fossero preziosi oggetti d'antiquariato, vecchi computer Apple. All'ossessione per le mascherine anti Corona Virus Tommy reagisce indossando per gioco una maschera da medico della peste.