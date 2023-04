Il Dalai Lama, le notizie dall'Ucraina, orsi e lupi in Italia. Le immagini della settimana

In apertura di puntata parliamo di Ucraina e Russia, in particolare dei documenti segreti del Pentagono che sono stati diffusi, del video choc della decapitazione dei soldati ucraini e dell'imprenditore russo ai domiciliari in Italia fuggito in Russia con Marta Ottaviani, giornalista e scrittrice. Con Roberto Koch ci occupiamo delle immagini del Dalai Lama, ma anche del decreto contro chi imbratta i monumenti artistici. Parleremo poi con il professor Luigi Boitani, zoologo della Sapienza, del rapporto fra uomini e animali selvatici, orsi ma anche lupi. Infine le false notizie diffuse attraverso immagini con David Puente, che questa volta si occupa delle false notizie su uno squalo spiaggiato in Toscana e una falsa raccolta fondi pro Ucraina a Milano.