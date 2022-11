I bronzi di San Casciano, la festa di compleanno della bambina disertata da tutti, le fake views

Le immagini, le foto, gli scatti della settimana. Quali sono stati i più significativi per voi? Quali vi hanno incuriosito, vi hanno colpito, vi sono rimasti impressi? Molte le notizie di questi ultimi 7 giorni, ma non sempre corrispondono alle immagini che ci hanno colpito di più e noi invece ci concentreremo su quelle. In particolare su: la scoperta dei bronzi di San Casciano in Toscana, una foto molto particolare della premier Meloni e del ministro Crosetto sotto gli ombrelli che ricorda Magritte , la mostra di Robert Capa a Milano.

E poi la foto della bambina che festeggia il suo compleanno da sola perchè nessuno degli invitati si è presentato e più in generale le immagini dei figli suoi social. Il nuovo menù sovranista a Montecitorio.

Infine due fake views: restando in tema di mense alcuni utenti social avevano condiviso una falsa nota attribuita la sindaco di Lonigo che avrebbe comunicato di essersi rifiutato di togliere la carne di maiale per gli studenti islamici nella mensa scolastica. Ma è appunto una falsa notizia. Come è una falsa notizia quella degli insulti di Liliana Segre ai no vax.