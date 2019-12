Luca Labanca, export coach

Luca Labanca, 30 anni, nato a Torino. Laureato in "Scienze Internazionali e Diplomatiche" presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi sulla relazione tra la globalizzazione economica e i diritti umani, dopo gli studi ho intrapreso un'esperienza di tirocinio all'estero presso una società di consulenza a Malta. La passione per il contesto internazionale, unita alle competenze acquisite negli anni, mi ha portato a sviluppare un percorso di crescita, di formazione post-universitaria e di lavoro nell'ambito dell'internazionalizzazione e dell'export management. Ho infatti frequentato dapprima un master dell'ICE ad Ancona ("T.E.M. Academy"), con successivo tirocinio all'interno dell'Ufficio Export di una PMI in provincia di Cuneo operante nel settore agroalimentare, e poi un corso di specializzazione a Torino organizzato dalla Fondazione CRT ("Talenti per l'Export"), con la quale peraltro collaboro da oltre un anno in qualità di ex-alunno nella progettazione e nella programmazione delle nuove edizioni del corso. Da poco meno di due anni, ricopro il ruolo di Account Manager nella Divisione PMI del gruppo SACE SIMEST, seguendo l'area Nord-Ovest, ossia Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta.



Si occupa dello sviluppo e gestione delle relazioni commerciali con le imprese piemontese, lombarde, liguri e valdostane, (oltre che con altri enti finanziari, associativi ed istituzionali) per la promozione, la formazione, e l'utilizzo degli strumenti che il Polo dell'Export di CDP mette a disposizione delle aziende italiane che esportano o che hanno intenzione di intraprendere un percorso di internazionalizzazione e di crescita nei mercati esteri.