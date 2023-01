Un balcone sul mare, la ciclovia dei Parchi della Calabria e un vecchio tracciato ferroviario

Quando si dice Calabria di solito pensa al mare. Ma la Calabria è anche tanta montagna, fitti boschi, colline, laghi e antichi borghi incastonati nella roccia. È lì che andiamo con la nostra bicicletta (anche elettrica per chi non vuole faticare ) lungo la Ciclovia dei parchi della Calabria un percorso di 545 chilometri, 11mila metri di dislivello tra Pollino, Sila, Le Serre e Aspromonte. Il mare non c'è ma è sempre presente in lontananza, quasi a ogni curva. E poi un itinerario di 80 km su un vecchio tracciato ferroviario a cavallo tra Basilicata e Calabria, da Lagonegro a Spezzano Albanese. Con Giovanni Aramini, direttore del settore "Parchi e Aree Naturali Protette" del Dipartimento Ambiente e Territorio di Regione Calabria. Con Sergio Borroni, medico, cicloviaggiatore e videomaker e con Leonardo Corradini cicloviaggiatore e blogger di life in travel.