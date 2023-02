Toscana con i campioni

Con Andy Hampsten in Val di Cornia e con Paolo Bettini in Val di Cecina. Il Sentiero della Bonifica e le novità di visittuscany.com



Scopriamo la Toscana pedalando con due ex campioni di ciclismo: lo statunitense Andy Hampsten vincitore del Giro di Italia nel 1988 e protagonista e l'incredibile tappa del Gavia rimasta nella storia del ciclismo. Oggi è cittadino onorario di Castagneto Carducci bellissimo borgo della maremma livornese e si dedica al cicloturismo. Ci consiglia un itinerario ad anello di circa 60 km che dalle colline porta al mare. Ci spostiamo in Val di cecina a Pomarance piccolo borgo etrusco e medievale nella zona della geotermia dove risiede Paolo Bettini campione olimpionico nel 2004. Con lui pedaliamo su un itinerario tra geyser e specialità enogastronomiche e ricordiamo due appuntamenti: la Greenfondo di giugno e la GeoGravel Tuscany di settembre. E poi un percorso molto facile, il Sentiero della bonifica, da Arezzo a Chiusi e le novità che https://www.visittuscany.com presenta alla Bit di Milano, con Francesco Tapinassi, direttore di Toscana promozione turistica