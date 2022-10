Piemonte, itinerari fuori porta da Torino e il Grand Tour Unesco

Dalla Corona verde anello di 90 chilometri che tocca parchi e residenze reali, al percorso AbbraciaTo che punta a includere anche zone più periferiche della città alla collina di Superga con percorsi di vario tipo da mountain bike a gravel. Torino è una città che offre moltissimo come itinerari fuori porta anche a pochi colpi di pedale. Ne parliamo con Elisa Gallo di Fiab Torino Bike Pride.

E per chi è in cerca di percorsi più lunghi, ma sempre facilmente accessibili dal capoluogo c'è il Grand tour Unesco del Piemonte un anello di 660 chilometri che tocca oltre 25 siti patrimonio dell'umanità: dalle Residenze Reali Sabaude ai Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato; dai geoparchi alle Riserve Man and the Biosphere. Con Andrea Rolando professore di rappresentazione del territorio al Politecnico di Milano.