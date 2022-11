Molise, meta ideale per il cicloturismo. Pedalando nel Matese, da Campobasso a Termoli e lungo una parte della Ciclovia dell'Appennino

Il Molise non è una meta famosa per il cicloturismo e invece si presta moltissimo a una esplorazione in bicicletta per le tante strade secondarie silenziose e poco battute e per la capacità di offrire esperienze autentiche e occasioni di incontro. In questa puntata pedaliamo intorno al massiccio del Matese, da Campobasso a Termoli e lungo una parte della Ciclovia dell'Appennino che attraverso l'Abruzzo entra in Molise dalla Val Cocchiara.

Con Sebastiano Venneri, responsabile turismo di Legambiente e autore di "Appennino bike tour", con Enrico Caracciolo direttore di Itinerari e Luoghi e fondatore di Viatoribus e con il cicloviaggiatore Claudio Mancini di Salvaiciclisti.



Giro del Matese