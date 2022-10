Liguria, pedalando con il mare negli occhi

Questa domenica pedaliamo sempre con il mare negli occhi: dalla ciclabile del ponente ligure, 27 chilometri tra Imperia e Ospedaletti passando per Sanremo, un itinerario facile che conserva tutto il fascino di una antica e gloriosa linea ferroviaria e due percorsi panoramici intorno alle Cinque Terre. Con Ornella D'Alessio, giornalista di viaggi e autrice del libro "Vie Verdi su tracciati ferroviari dismessi".

E poi a Genova per scoprire come si usa la bicicletta nella città italiana con più dislivelli altimetrici insieme a una osservatrice d'eccezione, Adriana Anselmo, alias Ciclista ignorante, una delle pochissime "ciclomeccaniche" donne di Italia.