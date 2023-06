La Ciclovia dei Fiori, sulla strada del vino da Termeno e lo Stelvio con i bambini

Torniamo in Trentino- Alto Adige, la regione regina della bicicletta. Tre gli itinerari scelti in questa puntata: la Ciclovia dei Fiori, nella provincia di Trento lungo la pista ciclopedonale della Val Rendena e della Valle del Chiese, 50 km in pianura tra profumi e colori con oltre 600 specie di fiori .E poi in Alto Adige tra meleti e vigneti con un giro ad anello di 30 km facile da Termeno. E infine nel Parco nazionale dello Stelvio a cavallo tra Trentino e Lombardia lungo un itinerario divenuto anche un progetto di ricerca: "Lo Stelvio raccontato ai miei figli". Con Sergio Deromedis direttore sostituto dell'Ufficio infrastrutture ciclopedonali della Provincia Autonoma di Trento, con la giornalista e scrittrice Ornella d'Alessio e con Alessandro De Bertolini, giornalista e ricercatore presso la Fondazione del Museo storico del Trentino.