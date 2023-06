La Ciclovia dei due mari, il Basilicata Bike Trail e l'app Basilicata free to move

Pedaliamo lungo la Ciclovia dei due mari, da costa a costa, dallo Ionio al Tirreno, da Policoro a Maratea entrando nel cuore della Basilicata. E poi per i più avventurosi il Basilicata Bike Trail evento in mountain bike o gravel con tre itinerari ad anello e tre lunghezze diverse, su strade, asfaltate bianche sentieri sterrati, tratturi e vie della transumanza. E infine l'app della Agenzia di promozione territoriale della Basilicata, che aiuta il cicloviaggiatore a orientarsi tra 21 itinerari per oltre 1700 chilometri. Con Manuela Lapenta, presidente dell'associazione CiclOstile Fiab Potenza x e autrice di Basilicata Bikeways, la ciclovia dei due mari e con Antonio Nicoletti, direttore dell'Apt Basilicata.