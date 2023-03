Ciclovia dell'Ofanto e Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese

Pedaliamo lungo la Ciclovia del fiume Ofanto tra paesaggi incontaminati e antichi borghi, un percorso accessibile a tutti e attorno al quale stanno sorgendo tantissime iniziative imprenditoriali giovanili per la valorizzazione di un territorio poco conosciuto della Puglia. E poi, solo per ciclisti esperti, la Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese, sulle tracce del più grande acquedotto d'Europa, tra strade di campagna e sterrati, un itinerario non ancora segnalato e da percorrere in gravel o mountain bike e adatto a chi possiede un certo spirito di avventura. Con Roberto Guido, giornalista e autore della guida " La ciclovia dell'acquedotto pugliese, cicloesplorazione da Caposele a Santa Matria di Leuca" , con Giuseppe Dimunno animatore e guida cicloturistica della Ciclovia dell'Ofanto e con Daniela Gallo, giovane imprenditrice.