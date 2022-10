Abruzzo, le tappe del Giro di Italia 2023, la rete ciclabile dei Trabocchi e la Ciclo-Ovidia da Sulmona sulle tracce del poeta dell'amore

Pedaliamo in Abruzzo sulla via verde della Costa dei Trabocchi scelta per la partenza del Giro di Italia 2023 e sulle altre due tappe abruzzesi del prossimo Giro con il campione abruzzese Giulio Ciccone, vincitore di tre tappe e della Maglia Azzurra nel 2019. Dalla spettacolare ciclabile della costa andiamo a scoprire con Alessandro Ricci, guida cicloturistica ma anche ciclopoeta, una serie di percorsi ad anello nell'interno tra cui la via dei Mulini che fanno parte della Rete ciclabile dei Trabocchi . E poi da Sulmona la Ciclovidia sulle tracce del poeta dell'amore Ovidio. Infine vi segnaliamo tre eventi: una pedalata ciclopoetica all'interno del Fla- Festival di Pescara , la Cicloturistica della Castagna da Sante Marie (AQ) per chi ama la mountain bike e la pedalata inaugurale del progetto Mama-Dal mare alla Maiella-Dalla Maiella al mare.