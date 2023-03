Veneto: alla scoperta del Cammino Sospirolese e della Due Rocche Trail

Con Michele Schiocchet (Presidente del centro studi della montagna sospirolese) ci incamminiamo idealmente lungo il Cammino Sospirolese . Siamo in provincia di Belluno a ridosso del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e il tracciato si snoda per circa 35km attraverso la storia di questo territorio. Inoltre, il 2 giugno lungo i chilometri di questo cammino andrà in scena la prima edizione del Cammino Sopirolese Trail, con due percorsi: 33 km competitiva e 10 km ludico motoria.

E sempre parlando di gare di trail running, cambiamo provincia e da Belluno ci spostiamo nella parte nord della provincia di Treviso, quella delle colline asolane, per andare alla scoperta di una gara di Trail running che ha un forte legame con queste colline, la Due Rocche Trail , che andrà in scena il prossimo 25 aprile. E ne parliamo con Manuel Menegon Presidente dell'associazione che organizza l'evento.