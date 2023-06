Trentino-Alto Adige: a passo lento tre il Cammino di San Rocco e i pachi giochi per bambini

Facciamo correre i nostri passi, lentamente, lungo i 70 chilometri del Cammino di San Rocco, un itinerario ad anello diviso in 5 tappe alla scoperta dei territori della Vallagarina. Ne parliamo con Ulisse Paolini presidente dell'Associazione che si occupa di questo cammino.

Poi con la blogger Mary Franzoni , di Play ground around the corner ci spostiamo in Alto Adige, sempre camminando, per andare alla scoperta di alcuni parchi giochi.