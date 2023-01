Trentino - Alto Adige: Dolomiti Paganella e Baby Trekking

Con Francesca Clementel dell' Apt Dolomiti Paganella , volgiamo il nostro sguardo sulle Dolomiti di Brenta, e andiamo alla scoperta di alcuni percorsi da fare con le ciaspole, con lo slittino e a cavallo. Alzeremo poi il livello, per approcciarci alla Ferrata delle Aquile e per godere di uno spettacolo unico. Infine, per riprenderci dalla fatica, scenderemo a Fai della Paganella per fare del Forest Bathing (uno bagno nella foresta). Alcuni studi, infatti, hanno evidenziato che camminare in un bosco dotato di particolari proprietà biologiche ha degli effetti positivi sul nostro sistema immunitario e nervoso.

Chiudiamo poi la puntata con la blogger Azzurra Forti, ideatrice e autrice di babytrekking che ci conduce idealmente lungo due piccoli trekking pensati per i bambini. Il Sentiero Marciò, in val di Fiemme dove c'è un bellissimo ponte tibetano, e in Alto Adige per andare alla scoperta del Sentiero del Latte, un itinerario didattico. Una camminata stimolante e istruttiva.