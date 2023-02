Toscana: alla scoperta del Cammino di San Jacopo

Stuzzicati dall'opportunità di andare a piedi dalla città al mare, in un concentrato di storia, arte e natura, in questa puntata andiamo alla scoperta del Cammino di San Jacopo che da Firenze, passando per Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, giusto per citare i luoghi più noti, ci conduce fino al mare di Livorno. E ci incamminiamo idealmente con Jacopo Caucci von Saucken, Professore di Lingua e Letteratura spagnola presso l'Università di Firenze nonché Priore della Confraternita di San Jacopo di Perugia che si occupa di questo cammino.

Infine, chiudiamo la puntata con qualche consiglio di viaggio grazie all'esperienza della blogger Marika Ciaccia di My Life in Trek . Consigli soprattutto legati all'attrezzatura di cui abbiamo bisogno per metterci in viaggio a piedi, quindi, zaino, scarpe e qualche altra dritta.